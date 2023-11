La strage dei negozi, 120mila chiusure in dieci anni. Alleanza sindaci-commercianti contro le chiusure di Gianni Trovati

Il censimento realizzato dal centro studi di Confcommercio segnando una crescita netta nelle rivendite di telefonini e computer (+10,8%) e soprattutto delle farmacie con il loro +12,6%

Il 31% in meno di negozi di libri e giocattoli, il 30,5% in meno fra rivendite di mobili e ferramenta, abbigliamento e calzature cadono del 21,8% mentre fra gli alimentari la flessione è del 10,6 per cento.

