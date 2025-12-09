Amministratori

La tariffa dei servizi idrici non deve coprire i costi d’inefficienza dei gestori

Il costo richiesto all’utente è strumento regolatorio e non invece un rimborso

di Paola Ficco

I costi derivanti dalle scelte inefficienti compiute dal gestore, pubblico o privato, del servizio idrico integrato non possono essere coperti con la tariffa pagata dai soggetti che ne usufruiscono.

L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 7 novembre 2025, n. 16 chiarisce così che la tariffa resta uno strumento regolatorio e non è invece un rimborso automatico.

Le coordinate tracciate dal Consiglio di Stato riguardano il tema del riconoscimento degli oneri finanziari sui conguagli corrisposti...

