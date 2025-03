La variante al Prg approvata dal Comune per progetti di opifici resta eccezionale e puntuale

La variante al Prg approvata dal Comune per consentire la realizzazione di nuovi opifici produttivi o l’ampliamento di quelli esistenti ha carattere eccezionale e straordinario, motivata dalla carenza o insufficienza di zone omogenee compatibili sul territorio, e soprattutto ha natura puntuale e temporalmente limitata alla vita dell’impresa.

Ne deriva che essa non trasforma a tempo indeterminato e definitivo la destinazione originaria dell’area, per esempio da agricola in produttiva in senso generico...