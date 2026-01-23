Lamezia Terme ammoderna l’aeroporto con una gara da 89,6 milioni
L’opera da realizzare, promossa da Invitalia, si compone di tre interventi correlati inclusi nel Contratto istituzionale di sviluppo Cis Volare
Lamezia Terme amplia le infrastrutture aeroportuali con un bando, promosso da Invitalia, dal valore di 89.641.230 euro. L’intervento si inquadra nello strumento di previsione (pianificazione e programmazione degli interventi di sviluppo dell’aeroporto) Masterplan o Piano di Sviluppo aeroportuale, volto al potenziamento ed ammodernamento delle infrastrutture aeroportuali, per soddisfare coerentemente la crescita del traffico prevista sullo scalo calabrese.
L’opera da realizzare si compone di tre interventi...