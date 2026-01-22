Lane (Webuild) si aggiudica contratto in Florida da 643 milioni di dollari
In jv con con Superior Construction. Il progetto Westshore interchange prevede interventi sulla I-275, la SR 60 e la Veterans Expressway
Webuild, attraverso la controllata americana Lane si è aggiudicata, in joint venture paritetica con Superior Construction, i lavori per il progetto Westshore interchange in Florida, ovvero contratti per un controvalore complessivo di 643 milioni di dollari (547 milioni di euro). Il progetto, stando comunicato dalla società, punta a modernizzare e migliorare sicurezza e capacità di traffico di arterie chiave dell’area come la I-275, la SR 60 e la Veterans Expressway. Gli interventi previsti includono...