Lane (Webuild) si aggiudica contratto in Florida da 643 milioni di dollari

Webuild, attraverso la controllata americana Lane si è aggiudicata, in joint venture paritetica con Superior Construction, i lavori per il progetto Westshore interchange in Florida, ovvero contratti per un controvalore complessivo di 643 milioni di dollari (547 milioni di euro). Il progetto, stando comunicato dalla società, punta a modernizzare e migliorare sicurezza e capacità di traffico di arterie chiave dell’area come la I-275, la SR 60 e la Veterans Expressway. Gli interventi previsti includono...

