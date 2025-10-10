Lavori in casa, bonus ancora al 50% e 36% per il 2026
Il ministro dell’Economia Giorgetti: proroga selettiva per il bonus del 50% su prima casa. Bonus ancora al 36 per cento per dieci milioni di seconde case
Ancora un anno per lo sconto unico al 50% per le prime case e al 36% per le seconde. È questa l’intenzione che sta maturando in queste ore sui tavoli del Governo e che verrà tradotta nel testo del disegno di legge di Bilancio, atteso martedì prossimo in Consiglio dei ministri. Una proroga secca per il 2026, quindi, che andrà a confermare l’assetto attuale, basato su paletti che privilegiano i proprietari di prime case. Saranno, così, sterilizzati i tagli già programmati per il prossimo anno: niente...