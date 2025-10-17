Le garanzie definitive nell’accordo quadro e per i contratti attuativi
Dal Mit i chiarimenti sulla corretta interpretazione delle disposizioni del codice
Con il recente parere n. 3712/2025, l’ufficio legale di supporto del Mit fornisce il chiarimento sulla corretta interpretazione delle disposizioni sulle «garanzie» (cauzioni) nel caso dell’accordo quadro e dei contratti attuativi.
La richiestaL’istante richiede se le previste riduzioni «di cui al combinato disposto degli artt. 117, co. 3, e 106, co. 8, D. lgs. 36/23, in caso di Accordo Quadro...