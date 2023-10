Le imprese: «Aumento penalizzante da rivedere nell’iter parlamentare» di Gi.L.

Cna e Confartigianato denunciano i rischi di tensione finanziaria









La stretta sulle ritenute legate ai bonifici parlanti andrà ridiscussa nel corso del passaggio parlamentare della legge di Bilancio. E dovrà essere, auspicabilmente, eliminata, perché già il livello attuale di anticipo che viene richiesto alle imprese (l’8%) è troppo elevato e andrebbe quantomeno ridotto, se non del tutto tagliato. Le prime reazioni delle imprese alla lettura del nuovo intervento riservato dall’esecutivo al mondo dell’edilizia sono di grandissima perplessità. Anche perché la misura arriva in un contesto di fortissima limitazione dei sostegni al settore: dal blocco del superbonus (con la mancata proroga per i lavori avviati nei condomini, chiesta ormai da settimane dai costruttori dell’Ance), alla mancata soluzione dell’impasse dei crediti fiscali (dossier delegato alle Regioni con le proposte di legge approvate in queste settimane), passando per l’attesa (e mai arrivata) riforma delle agevolazioni casa, necessaria a rendere il sistema più equilibrato ed efficiente.

A venire per prime allo scoperto, in una nota congiunta pubblicata ieri, sono state Confartigianato e Cna: «Ci preoccupa fortemente l’intenzione che sembra emergere dalle bozze della manovra economica, all’articolo 23, di aumentare dall’8 all’11% la ritenuta sui bonifici fatti alle imprese per fruire delle detrazioni per i bonus in edilizia». Per questo motivo le due associazioni di imprese artigiane chiedono al governo di evitare un intervento che «toglie ulteriore liquidità alle imprese e crea tensione finanziaria». Le speranze delle piccole imprese, addirittura, sarebbero di segno opposto ai piani dell’esecutivo. «Auspichiamo - rilevano Confartigianato e Cna - che finalmente in questa legge di Bilancio la ritenuta dell’8% sui bonifici venga almeno ridotta, se non addirittura eliminata, come sollecitiamo ormai da anni. Si tratta di una misura che aumenta i crediti vantati verso il fisco da parte delle imprese delle costruzioni e dell’impiantistica». Le due Confederazioni annunciano quindi iniziative per chiedere l’intervento del Parlamento. E proprio il passaggio alle Camere, per effetto di questa norma, potrebbe rivelarsi meno tranquillo di quanto immaginato, anche in seno al Governo. Perché, nel corso della discussione parlamentare, deputati e senatori difficilmente saranno impermeabili alle forti pressioni in arrivo dalle associazioni di settore. Sarà, così, messo a dura prova il progetto di approvare il disegno di legge senza modifiche.