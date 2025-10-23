Le norme sui condoni non valgono per le lottizzazioni abusive

Non possono applicarsi alla lottizzazione abusiva né la disciplina dell’accertamento di conformità, né le diverse norme di condono edilizio succedutesi nel tempo. È quanto emerge da una sentenza pronunciata dal Tar Sicilia, la n. 2279/2025, relativa al ricorso contro l’amministrazione di Carini con cui si chiedeva «l’immediata sospensione dei lavori ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi”».

Tutto ha origine nel 2008 quando i ricorrenti acquistano un «modesto appezzamento...