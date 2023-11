Le prestazioni straordinarie rese con il consenso dell’ente devono essere sempre pagate di Amedeo Di Filippo

Anche in mancanza di atti interni di riparto delle somme riscosse

30/05/2012 Roma, il Palazzo di giustizia, sede della Corte di Cassazione

Il dipendente pubblico che abbia eseguito, in favore di soggetti terzi e con il consenso della Pa di appartenenza, prestazioni rese oltre il normale orario ha diritto al pagamento della retribuzione per il lavoro straordinario anche in mancanza di atti interni di riparto delle somme riscosse. È il principio di diritto espresso dalla sezione Lavoro della Cassazione con la sentenza n. 30401/2023.

Il caso

La vicenda coinvolge un dipendente Arpa che ha svolto attività incentivata a favore di terzi...