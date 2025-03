Le ultime pronunce dei giudici contabili in materia di incentivi per funzioni tecniche

Incentivi per funzioni tecniche – Attività legate all’attuazione del PNRR – Erogazione incentivi personale qualifica dirigenziale solo per attività svolte a partire dal 2023 – Applicazione principio di competenza – Obbligo previsione spesa e adozione criteri riparto – Verifica materiale esecuzione attività incentivate e presupposti di legge per legittima erogazione somme

Nell’evadere una richiesta di parere diretta a conoscere se nell’erogazione degli incentivi tecnici ai dipendenti per attività...