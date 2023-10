Le ultime pronunce dei giudici tributari in materia di Imu-Ici di Carmelo Battaglia









IMU/ICI – Accertamento tributario – Adempimento obbligo motivazionale – Elementi essenziali pretesa tributaria – Estremi soggettivi e oggettivi posizione creditoria – Indicazione fatti astrattamente giustificativi – Verifica idoneità fatti dedotti in fase contenziosa

Il Collegio ha chiarito che in tema di ICI, secondo principi applicabili anche all’IMU, l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere...