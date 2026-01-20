I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Le ultime pronunce dei giudici tributari in materia di tassa sui rifiuti

di Carmelo Battaglia

Tassa sui rifiuti – Attività agrituristica – Non equiparabilità all’attività agricola – Produzione di rifiuti urbani – Assimilazione all’attività alberghiera – Assoggettamento alla tassa sui rifiuti – Irrilevanza dell’assenza di prova sui volumi dei rifiuti – Legittimità della tassazione in base alla destinazione d’uso degli immobili – Esclusione dell’esenzione agricola

La Sezione ha chiarito che, in materia di rifiuti, non è permesso equiparare l’attività agrituristica a quella puramente agricola...

