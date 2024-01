Le ultime pronunce in materia di edilizia e urbanistica

Fiscalizzazione degli abusi – limiti – impianto produzione energia da biomassa – Lr Toscana n. 39/2005 – art. 34, D.P.R. n. 380 del 2001

La Lr Toscana n. 39/2005, che contiene “disposizioni in materia di energia”, detta una disciplina speciale per “le attività in materia di energia e, in particolare, la produzione, il trasporto e la trasmissione, lo stoccaggio, la distribuzione, la fornitura e l’uso dell’energia” e all’art. 21 sancisce l’obbligo di ripristino degli impianti realizzati in assenza...