Le ultime pronunce in materia di edilizia e urbanistica

D.L. n. 70/2011 – accelerazione procedure urbanistiche – competenza approvazione piani attuativi – natura discrezionale dell’atto

Ai sensi del d.l. n. 70/2011 art. 5, co. 13, lett. b), c.d. “decreto sviluppo” (convertito con modificazioni in legge 12 luglio 2011, n. 106) “...i piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla giunta comunale”; da tale normativa, che ha evidentemente un obiettivo di snellimento...