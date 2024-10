Le ultime pronunce in materia di prestazioni sanitarie

Prestazioni sanitarie – Tetti di spesa – Limiti inderogabili per P.A. – Verifica superamento a consuntivo – Obbligo restituzione eccedenza limite fissato – Quantificazione somma da restituire – Non su fatturato, ma su percepito

La Sezione ha precisato che i tetti di spesa sono dei limiti inderogabili di esborso per la P.A. determinati in misura fissa, con la conseguenza che il loro superamento comporta, a seguito della verifica a consuntivo degli importi dovuti per le prestazioni sanitarie...