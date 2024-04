Le ultime pronunce in materia di prestazioni del Ssn e trattamenti retributivi

Prestazioni Servizio Sanitario Nazionale – Struttura sanitaria accreditata – Remunerazione prestazioni “extra budget” – Esistenza risorse disponibili – Onere prova – Inesperibilità azione ingiustificato arricchimento

La Sezione ha affermato che, in tema di pretese creditorie della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, fa capo alla struttura medesima l’onere della prova dell’esistenza di risorse disponibili per la remunerazione...