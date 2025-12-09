Le ultime pronunce in materia di ricorsi elettorali

Premio di maggioranza – Art. 73, comma 10, D.Lgs. 267/2000 – Proporzionalità – Polverizzazione della rappresentanza – Coalizioni forzate

Il premio di maggioranza previsto dall’art. 73, comma 10, D.Lgs. n. 267/2000 si inserisce in un meccanismo elettorale complessivamente articolato e coerente, fondato su una soglia di accesso al premio e su un eventuale secondo turno di ballottaggio volto a bilanciare la rappresentatività, e qualificabile come sistema maggioritario temperato, ontologicamente...