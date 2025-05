Le ultime pronunce sulle ordinanze contingibili ed urgenti

Ordinanze contingibili e urgenti – Art. 141 del D.Lgs. n. 152/2006 – Art. 50, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 – Sindacabilità

L’ordinanza contingibile e urgente adottata ai sensi dell’art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 è sindacabile in sede giurisdizionale sia per l’insussistenza dei presupposti legittimanti, ossia la contingibilità e/o l’urgenza, sia qualora, pur in presenza di tali presupposti, il provvedimento risulti lesivo dei principi generali dell’azione amministrativa, quali proporzionalità...