Le ultime pronunce in tema di sottoprodotti

Rifiuti - Gestione - Sottoprodotti - Terre e rocce da scavo - Inerti - Riutilizzo - Bandi di gara - Requisiti - Sostenibilità ambientale

In tema di gare d’appalto per opere pubbliche, premessa la necessaria caratterizzazione preventiva delle terre e rocce da scavo, il riutilizzo degli inerti in esubero all’interno al cantiere e non all’esterno, in presenza dei requisiti stabiliti dall’articolo 184-bis del Dlgs n. 152 del 2006, in tema di sottoprodotto, si delinea come la soluzione più razionale...