Legge di gara, formazione e valutazione dell'offerta: obbligazioni, poteri e facoltà delle parti di Giovanni F. Nicodemo









Il principio di equivalenza non trova applicazione per requisiti tecnici minimi obbligatori

Appalti – offerta- principio di equivalenza – Articolo 68 del d.lgs. n. 50/2016– requisiti tecnici minimi obbligatori – principio di equivalenza escluso.

Il principio di equivalenza di cui all'articolo 68 del d.lgs. n. 50/2016 non trova applicazione quando si verte sul rispetto di requisiti tecnici minimi obbligatori che identificano le caratteristiche essenziali e indefettibili dei lavori, servizi o forniture...