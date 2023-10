Legittima la revoca dell’assessore per divergenze inconciliabili con il sindaco di Amedeo Di Filippo

Si tratta di un rapporto che ha carattere prettamente fiduciario e la cui permanenza in vita può ben essere condizionata da valutazioni di natura politica

È legittimo il provvedimento del sindaco che dispone la revoca di un assessore comunale a motivo dell’esistenza di «divergenze inconciliabili». Lo afferma il Tar Friuli-Venezia Giulia con la sentenza n. 271/2023.

La questione

Hanno fatto ricorso alcuni assessori comunali per l’annullamento di diverse deliberazione del consiglio relative al rendiconto della gestione, alla comunicazione di costituzione di un nuovo gruppo consiliare, di variazione di bilancio di previsione. Hanno chiesto inoltre l’annullamento dei decreti con cui il sindaco ha disposto la loro revoca dalla carica di assessore e lamentato errori nell’invio dell’avviso di convocazione e contestano la revoca sia per mancanza di una motivata comunicazione al consiglio che per carenza di motivazione.

Riguardo alla prima questione, il Tar giudica improcedibile il ricorso, non senza aver ricordato che non è possibile derogare ai formali adempimenti prescritti dallo statuto comunale in favore di modalità di comunicazione – quali la semplice email non certificata – che non permettono di verificare l’effettiva ricezione del messaggio da parte del destinatario. L’attestazione della convocazione infatti tutela – prima che l’interesse dei singoli consiglieri – l’interesse pubblico indisponibile alla sicura conoscenza da parte dei rappresentanti eletti dalla comunità, per garantirne la più ampia partecipazione.

La revoca

Per quanto invece attiene al vizio di carenza di motivazione dei decreti di revoca dalla carica di assessore, i giudici ritengono la doglianza manifestamente infondata in quanto, per costante giurisprudenza, «la revoca dell’assessore da parte del sindaco è atto ampiamente discrezionale, la cui motivazione può validamente basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa». Regola che si applica anche al caso di specie, in cui la revoca è fondata su “divergenze inconciliabili” tra il sindaco e gli assessori relativamente ad alcune tematiche, che avrebbero compromesso la coesione necessaria a perseguire il programma di mandato. Detta motivazione – conclude il Tar Friuli – risulta congrua e del tutto idonea a sostenere l’interruzione di un rapporto che ha carattere prettamente fiduciario e la cui permanenza in vita può ben essere condizionata da valutazioni di natura politica.