Legittima la sospensione da servizio e stipendio per il comandate dei vigili che non indossa l’uniforme

Secondo la Corte di cassazione (ordinanza n. 31646/2023) è legittima la sanzione disciplinare, con sospensione da servizio e stipendio, inflitta al comandate dei vigili che non indossa l’uniforme: è in gioco la buona immagine del Comune. E la sanzione è tanto più pesante se solo lui, proprio il capo, e non anche i suoi sottoposti, si sia rifiutato di indossare la divisa per mesi nonostante la regolare fornitura da parte del municipio.

Nel periodo a cui si riferiva l’addebito disciplinare, il comandante...