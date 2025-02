Lendlease cerca partner per lo sviluppo di Mind Milano

Il gruppo Lendlease cerca nuovi partner per completare lo sviluppo di Mind, il distretto dell’innovazione che sta sorgendo nell’area Nord Ovest di Milano, alle porte del Comune di Rho. La convenzione che lega il fondo australiano - specializzato in riqualificazione urbana - alla società proprietaria dei terreni Arexpo non cambia, ma è possibile però che a breve possa condividere il rischio dei suoi investimenti con altri soggetti.



Gli incontri con altri fondi starebbero avvenendo proprio in queste...

