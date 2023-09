Limite 2016, la prima istituzione delle posizioni organizzative lo incrementa ma solo se aumenta il personale di Gianluca Bertagna e Davide d'Alfonso

Link utili Corte dei Conti Campania, parere n. 239/2023 Corte dei Conti

Questa la conferma della Corte dei conti Campania, seppure nel quadro di un quesito ritenuto inammissibile









L'ente che istituisca per la prima volta le posizioni organizzative (oggi elevate qualificazioni, secondo il Ccnl 16/11/2022) può adeguare il limite 2016, ma solo alle condizioni previste dalle norme vigenti in caso di incremento del personale in servizio rispetto al 2018.

Questa la conferma che, seppure nel quadro di un quesito ritenuto inammissibile, può ricavarsi dalla lettura della deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, n. 239/2023.

Il caso è quello...