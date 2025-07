Limite volumetrico unico per gli abusi in più unità dello stesso nucleo familiare

Nel caso di abuso in un fabbricato suddiviso in più unità immobiliari riconducibili allo stesso nucleo familiare, anche se ciascuna autonoma, il limite volumetrico va riferito all’edificio nel suo complesso e non alle singole unità immobiliari. È quanto emerge da una sentenza delTar della Sicilia, la numero 1621/2025, che ha ha respinto il ricorso presentato da due persone (madre e figlio) per due abusi realizzati nell’edificio familiare suddiviso in abitazioni differenti.

La vicenda nasce quando ...