Liste elettorali, a rilento la dematerializzazione e l'integrazione nell'Anpr di Amedeo Di Filippo

Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali (Dait) del ministero dell’Interno torna a sollecitare prefetti, sindaci e uffici

Ancora intoppi nel processo di dematerializzazione delle liste elettorali e nell’integrazione in Anpr. Con la circolare n. 98/2023, il Dipartimento per gli affari interni e territoriali (Dait) del ministero dell’interno torna a sollecitare prefetti, sindaci e uffici elettorali.

Il processo

È da diversi anni che il Dait, con la collaborazione delle prefetture e dei Comuni, sta incentivando il progressivo superamento della tenuta cartacea delle liste elettorali e la loro contestuale sostituzione con liste in formato elettronico. La gestione dematerializzata infatti consente non solo un risparmio sul materiale di stampa ma anche lo snellimento delle operazioni di cancellazione e iscrizione degli elettori, il più agevole aggiornamento delle liste e la semplificazione dell’attività degli uffici e delle commissioni elettorali. Già con la circolare n. 20 del 2021 il Dipartimento, dando atto dei numerosi progetti comunali trasmessi, sollecitava i prefetti a imprimere una uleteriore accelerazione al processo di dematerializzazione, invitando i Comuni a far pervenire l’apposita richiesta di autorizzazione corredata del progetto con le modalità digitali di tenuta e aggiornamento delle liste.

Processo che ha stentato a decollare se, con la circolare n. 26 del 2022, il Dait è tornato a sollecitare le prefetture per dare un “nuovo impulso” al fine di aumentare il numero degli uffici elettorali richiedenti la digitalizzazione. E ancora con la n. 21 del 2023, dalla quale si apprende che il percorso era stato realizzato in 3.965 enti, tra cui 13 capoluoghi di Regione e 68 di Provincia. Non senza aver nuovamente chiesto ai prefetti un ulteriore impulso e l’ennesima sensibilizzazione dei sindaci. Sollecitazione che perviene anche dalla circolare n. 77 del 14 giugno successivo, in cui il Dait lamenta che sono ancora numerosi gli enti che non hanno formalizzato la richiesta di dematerializzazione e ha ricordato che la gestione delle liste elettorali in formato cartaceo “si pone in contrasto con la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione e con le azioni di riduzione della spesa sul materiale di stampa”. A cui peraltro si accompagnano quelle di snellimento e semplificazione delle operazioni di aggiornamento del corpo elettorale, tra le quali rientra il processo di integrazione delle liste elettorali in Anpr, destinato a concludersi entro novembre.

I ritardi

Secondo quanto evidenziato dalla citata circolare n. 77 del 2023, il totale dei comuni autorizzati alla dematerializzazione delle liste elettorali è 4.528, pari al 57,3%, con sensibili differenze territoriali: si va dal 71,6% nel Nord, con punte del 100% in Valle d’Aosta, 90,8% in Trentino, 87% in Veneto, al 66,3% nel Centro (96,7% in Umbria, 80,9% nelle Marche, ma 42,1% nel Lazio), per scendere al 28,9% nel Meridione (con la maglia nera alla Campania, 19,6%) e al 30,2% nelle Isole. Al fine di stimolare ulteriormente i ritardatari, il Dait ha allegato alla circolare un fac-simile di richiesta e di progetto. Stimolo che evidentemente non ha sortito tutti gli effetti, se con la segnalata circolare n. 98 del 16 ottobre il Dipartimento torna a sollecitare i prefetti per spingere ancora la dematerializzazione, posto che i comuni autorizzati sono 5.310, pari al 67,2% del totale, tra cui 19 capoluoghi di regione e 72 di provincia, che segna un progressivo aumento ma non ancora sufficiente, onde l’ennesimo invito ad attivarsi per avviare e completare il percorso in tempi brevi.

L’Anpr

Con il Dm 17 ottobre 2022, il Viminale ha illutrato le modalità di integrazione nell’Anpr delle liste elettorali e dei dati relativi all’iscrizione nelle liste di sezione, in attuazione dell’articolo 62, commi 2-ter e 6-bis, del Cad. Con la circolare n. 118 del 21 novembre 2022 il Dait ha fornito le istruzioni per la trasmissione, dal 1° dicembre, dei dati degli elettori da parte dei comuni mediante i servizi resi disponibili da Anpr, da concludere entro il 1° dicembre 2023. Con la circolare n. 91 del 26 luglio 2023 ha inoltre ricordato che è stato disposto di sostenere i comuni con un contributo di 22 milioni di euro, assegnati con il decreto del Capo Dipartimento 18/2023, e che sono state avviate apposite iniziative formative in collaborazione con la Scuola Nazionale di Amministrazione.

Il Dait ora segnala che, secondo i dati forniti dalla Sogei, non risulta completato da parte di tutti i comuni il processo di trasmissione nell’Anpr dei dati elettorali di tutti i cittadini né quello di integrazione dei Web Services resi disponibili per l’acquisizione e l’aggiornamento puntuale della posizione elettorale dei cittadini. Segnala inoltre che il mancato completamento delle attività non consentirà di accedere al contributo economico stanziato a valere sulle risorse del Fondo Complementare al Pnrr, per cui torna a sollecitare gli ufficiali comunali elettorali affinché pongano in essere, «con la necessaria accelerazione», tutti gli adempimenti tecnici di competenza, registrando e garantendo l’aggiornamento dei dati secondo le istruzioni operative pubblicate sul sito www.anagrafenazionale.interno.it.