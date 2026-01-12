Fisco e contabilità

Litisconsorzio necessario per le assicurazioni

Copertura obbligatoria per chi gestisce risorse pubbliche

di Luciano Cimbolini

La riforma della Corte dei conti prevede importanti novità anche in materia di quantificazione del danno erariale, soprattutto sul potere di riduzione.

La Corte dovrà tener conto, in primo luogo, dell’eventuale concorso della Pa danneggiata nella produzione del danno, oltreché dei vantaggi comunque conseguiti dall’ente, da altra Pa o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento dei soggetti al giudizio di responsabilità.

La novità più importante, tuttavia, consiste nell’obbligatorietà ...

