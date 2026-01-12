Litisconsorzio necessario per le assicurazioni
Copertura obbligatoria per chi gestisce risorse pubbliche
La riforma della Corte dei conti prevede importanti novità anche in materia di quantificazione del danno erariale, soprattutto sul potere di riduzione.
La Corte dovrà tener conto, in primo luogo, dell’eventuale concorso della Pa danneggiata nella produzione del danno, oltreché dei vantaggi comunque conseguiti dall’ente, da altra Pa o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento dei soggetti al giudizio di responsabilità.
La novità più importante, tuttavia, consiste nell’obbligatorietà ...
Tariffe Tari entro il 31 luglio
di Raffaele Grillo (*) - Rubrica a cura di Anutel