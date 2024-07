Lo stallo di Milano ha già bruciato 130 milioni

Mentre sul mancato emendamento “salva-Milano” è in corso da ieri un rimpallo di responsabilità tutto interno alla maggioranza, a Milano si fanno i primi conti di quanto costerà quest’anno l’instabilità nell’interpretazione delle norme sull’urbanistica, a seguito delle inchieste per presunto abuso edilizio avviate dalla procura meneghina. Finora le minori entrate degli oneri di urbanizzazione sfiorano i 100 milioni, considerando la paralisi nelle costruzioni; in prospettiva a fine anno si potrebbe...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi