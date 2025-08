Lo stop ai lavori edilizi deciso dal Comune salva le società di comodo

In tema di società di comodo, la presunzione di non operatività può essere superata mediante prova documentale di circostanze oggettive e straordinarie che abbiano impedito il conseguimento dei ricavi minimi presunti. Così si è espressa la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, con la sentenza 1144/3/2025 (presidente Santese, relatore Saraco).



Il caso sottoposto al vaglio della Corte riguardava una società che aveva presentato istanza di rimborso Iva per l’anno 2018. L’agenzia...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi