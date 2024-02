Lo «svuotamento» delle risorse (destinate al Ponte) mina la perequazione infrastrutturale

Sul Ponte sventola bandiera bianca: è la resa della perequazione infrastrutturale. E già, perché nel finanziamento previsto nelle legge di bilancio per il 2024 per il Ponte sullo Stretto (oggi con le carte in Procura per un approfondito esame delle procedure adottate), è dato constatare che: se da una parte, c’è l’impegno del Governo a lavorare in favore del federalismo fiscale (legge di bilancio per il 2023, commi 791-801bis); dall’altra, si svuotano le risorse solidali per investirle su altro. ...

