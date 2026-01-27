Lotta all’evasione, per il Fisco 2.300 nuove assunzioni
Nel Piano triennale il nuovo rafforzamento degli organici per sviluppare compliance e contrasto al sommerso: fra gli obiettivi rimborsi Iva in 64 giorni entro il 2028
Non si ferma la cura ricostituente degli organici del Fisco. L’agenzia delle Entrate mette in calendario 2.300 nuove assunzioni fra quest’anno e il prossimo, nella nuova tappa di un programma di rafforzamento che nelle sue ultime tappe ha già censito 3.203 ingressi: tanto non basta, del resto, a coprire del tutto la dotazione organica, che al 31 dicembre scorso vede ancora 5.689 posti vacanti fra il personale e numerose caselle vuote anche nell’architettura della dirigenza.
I numeri sono stati dettagliati...
