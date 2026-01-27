Fisco e contabilità

Lotta all’evasione, per il Fisco 2.300 nuove assunzioni

Nel Piano triennale il nuovo rafforzamento degli organici per sviluppare compliance e contrasto al sommerso: fra gli obiettivi rimborsi Iva in 64 giorni entro il 2028

di Giovanni Parente e Gianni Trovati

Non si ferma la cura ricostituente degli organici del Fisco. L’agenzia delle Entrate mette in calendario 2.300 nuove assunzioni fra quest’anno e il prossimo, nella nuova tappa di un programma di rafforzamento che nelle sue ultime tappe ha già censito 3.203 ingressi: tanto non basta, del resto, a coprire del tutto la dotazione organica, che al 31 dicembre scorso vede ancora 5.689 posti vacanti fra il personale e numerose caselle vuote anche nell’architettura della dirigenza.

I numeri sono stati dettagliati...

