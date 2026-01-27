Imprese

Macchine da cantiere, andamento in calo per le vendite e l’export

Report Unacea: nel 2025 vendite a -1% ed export a -2,2% (ma le importazioni salgono del 5,9%). Gli operatori: «Il 2026 inizia con molte incertezze». Pesano i vincoli all’imperammortamento

di M.Fr.

Nel 2025 sono state immesse sul mercato italiano 21.740 macchine per costruzioni, con un calo dell’1% rispetto all’anno prima. Lo dice l’Unacea (che riunisce i produttori e importatori) nel report pubblicato il 26 gennaio. La quota maggiore delle vendite ha riguardato le macchine movimento terra, con 20.699 unità (-1% sul 2024), seguite dalle macchine stradali, con 1.041 unità (+2%). La rilevazione sull’ultimo trimestre dell’anno rivela che il calo ha subito una accelerazione, con 7.041 macchine ...

Correlati

Macchine da cantiere, vendite in crescita grazie agli incentivi statali

Gli ultimi contenuti di Imprese