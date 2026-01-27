Macchine da cantiere, andamento in calo per le vendite e l’export
Report Unacea: nel 2025 vendite a -1% ed export a -2,2% (ma le importazioni salgono del 5,9%). Gli operatori: «Il 2026 inizia con molte incertezze». Pesano i vincoli all’imperammortamento
Nel 2025 sono state immesse sul mercato italiano 21.740 macchine per costruzioni, con un calo dell’1% rispetto all’anno prima. Lo dice l’Unacea (che riunisce i produttori e importatori) nel report pubblicato il 26 gennaio. La quota maggiore delle vendite ha riguardato le macchine movimento terra, con 20.699 unità (-1% sul 2024), seguite dalle macchine stradali, con 1.041 unità (+2%). La rilevazione sull’ultimo trimestre dell’anno rivela che il calo ha subito una accelerazione, con 7.041 macchine ...