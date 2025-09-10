Macchine da costruzioni in positivo, ma l’export cala

È una apertura d’anno con segno positivo, nonostante la flessione delle esportazioni, per il comparto macchine per costruzioni che, con 9.946 mezzi da cantiere immessi sul mercato italiano tra gennaio e giugno, chiude il primo semestre del 2025 in aumento del 3% rispetto allo stesso periodo 2024. Nel dettaglio, le macchine movimento terra vendute sono state 9.471 (+2%) e 475 le macchine stradali (+10%).



Sono i dati elaborati da Unacea (l’Unione italiana macchine per costruzioni), partner istituzionale...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi