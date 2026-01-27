Maltempo, il governo stanzia 100 milioni - Emergenza a Niscemi
Meloni: «Ora tocca alle Regioni e ai commissari» - Nisseno, evacuate 300 famiglie
Cento milioni subito, altre risorse più avanti dopo che saranno quantificati i danni. È la decisione del consiglio dei ministri che ha deliberato lo stato di emergenza per le tre regioni devastate dal ciclone Harry nei giorni scorsi: Sicilia, Calabria e Sardegna. I tre governatori (Renato Schifani, Roberto Occhiuto e Alessandra Todde) sono stati nominati commissari straordinari. È un punto di partenza, almeno così sembra. Sui social, la premier Giorgia Meloni ha sottolineato: «Abbiamo stanziato 100...