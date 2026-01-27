Maltempo, il governo stanzia 100 milioni - Emergenza a Niscemi

Cento milioni subito, altre risorse più avanti dopo che saranno quantificati i danni. È la decisione del consiglio dei ministri che ha deliberato lo stato di emergenza per le tre regioni devastate dal ciclone Harry nei giorni scorsi: Sicilia, Calabria e Sardegna. I tre governatori (Renato Schifani, Roberto Occhiuto e Alessandra Todde) sono stati nominati commissari straordinari. È un punto di partenza, almeno così sembra. Sui social, la premier Giorgia Meloni ha sottolineato: «Abbiamo stanziato 100...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 2,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi