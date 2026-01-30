Maltempo al Sud, verso decreto da 2 miliardi
Fitto: l’Europa c’è, l’Italia potrà ricorrere al Fondo di solidarietà Ue
Per rispondere all’emergenza maltempo che ha travolto Sicilia, Calabria e Sardegna il Governo cerca risorse per 2 miliardi e disegna il pacchetto di sostegni e ristori per sostenere le popolazioni colpite, dallo stop ai mutui alla sospensione degli adempimenti fiscali e contributivi. L’obiettivo è portare il decreto legge annunciato dalla premier Giorgia Meloni al prossimo Consiglio dei ministri, in programma il 4 febbraio pomeriggio. Ieri in Cdm - che si è aperto con l’informativa del ministro per...