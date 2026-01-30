Regioni

Maltempo al Sud, verso decreto da 2 miliardi

Fitto: l’Europa c’è, l’Italia potrà ricorrere al Fondo di solidarietà Ue

di Manuela Perrone

Per rispondere all’emergenza maltempo che ha travolto Sicilia, Calabria e Sardegna il Governo cerca risorse per 2 miliardi e disegna il pacchetto di sostegni e ristori per sostenere le popolazioni colpite, dallo stop ai mutui alla sospensione degli adempimenti fiscali e contributivi. L’obiettivo è portare il decreto legge annunciato dalla premier Giorgia Meloni al prossimo Consiglio dei ministri, in programma il 4 febbraio pomeriggio. Ieri in Cdm - che si è aperto con l’informativa del ministro per...

Correlati

Per mettere in sicurezza il Paese serve un piano da 435 miliardi in 15 anni
Il ciclone Harry primo banco di prova per le polizze catastrofali

Gli ultimi contenuti di Regioni