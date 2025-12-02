Manfredi: la riforma degli enti locali non è rinviabile

I sindaci chiedono più poteri per incidere sulla qualità della vita nei loro territori. Soprattutto nelle grandi città, dove occupano i primi posti dell’agenda temi come la sicurezza o la casa su cui pesa l’intermediazione statale o regionale. «In una logica non più rinviabile di una grande riforma degli enti locali – ha detto chiaro e tondo il presidente dell’Anci e sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intervenendo ieri all’evento del Sole 24 Ore sul rapporto sulla qualità della vita nelle province...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi