Manovra 2026, carosello di aliquote Irpef nei Comuni
Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, la manovra di bilancio 2026 fissa anche per quest’anno il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote al 15 aprile 2026
Si estende fino al 2028 la possibilità per i Comuni di determinare aliquote differenziate dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base dei vecchi scaglioni di reddito. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, la manovra di bilancio 2026 (comma 650) fissa anche per quest’anno il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote al 15 aprile 2026, in deroga all’ articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 196/2006 e all’...