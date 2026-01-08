Manovra 2026, più tempo per approvare gli atti in materia di rifiuti e per il bilancio consolidato
Slitta con la manovra di bilancio 2026 il termine annuale per l’approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe, dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva. L’articolo 1 comma 677 della legge 199/2025 ha infatti spostato al 31 luglio di ogni anno la scadenza del 30 aprile sino ad oggi fissata dall’articolo 3, comma 5-quinquies, del Dl 228/2021. Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a ...