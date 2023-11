Manovra, Ance: bene la norma sul caro-materiali ma risorse scarse e concentrate sul Ponte di Messina di Mauro Salerno

La presidente dei costruttori Brancaccio in audizione al Senato chiede una proroga urgente per i lavori 110% in corso e giudica «punitivo» l’aumento delle tasse sulla casa da 1,9 miliardi

Bene la norma sul caro-materiali estesa al 2024, ma le risorse non sono sufficienti a garantire la continuità dei lavori, specie per i cantieri del Pnrr. Mancano poi fondi per gli interventi diffusi (vedi dissesto idrogeologico), una proroga urgente per i lavori in corso del superbonus e i crediti incagliati del 110% ed è inutile dire che non piace l’aumento delle tasse sulla casa. Ma il punto chiave però è che la legge di Bilancio del 2024 destina poche risorse alle infrastrutture e soprattutto ...