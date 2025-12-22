Fisco e contabilità

Manovra: Comuni, al Nord avanzo da 4 miliardi e al Centro-Sud deficit da 3,1 miliardi

Le nuove regole sull’uso flessibile del «surplus» impattano a Settentrione

di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Nella versione finale della manovra 2026, tra le poche concessioni agli enti locali spicca l’allentamento delle regole per l’impiego dell’avanzo di amministrazione libero. La novità riscrive l’articolo 187, comma 2 del Dlgs 267/2000, mantenendo inalterate le finalità prioritarie legate a copertura dei debiti fuori bilancio e salvaguardia degli equilibri, se non è possibile ricorrere a mezzi ordinari.

Al netto di queste due priorità, la quota libera dell’avanzo potrà essere utilizzata per spese correnti...

Correlati

Piccole opere, il progetto evita i freni contabili

Gli ultimi contenuti di Fisco e contabilità