Manovra: Comuni, al Nord avanzo da 4 miliardi e al Centro-Sud deficit da 3,1 miliardi
Le nuove regole sull’uso flessibile del «surplus» impattano a Settentrione
Nella versione finale della manovra 2026, tra le poche concessioni agli enti locali spicca l’allentamento delle regole per l’impiego dell’avanzo di amministrazione libero. La novità riscrive l’articolo 187, comma 2 del Dlgs 267/2000, mantenendo inalterate le finalità prioritarie legate a copertura dei debiti fuori bilancio e salvaguardia degli equilibri, se non è possibile ricorrere a mezzi ordinari.
Al netto di queste due priorità, la quota libera dell’avanzo potrà essere utilizzata per spese correnti...