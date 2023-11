Manovra, congedo parentale al 60% anche nel pubblico impiego di Consuelo Ziggiotto

Per il solo anno 2024 il mese verrà retribuito con una indennità pari all’80 per cento

Un mese di congedo parentale retribuito al 60% in luogo del 30% se goduto entro i 6 anni di vita del bambino e in via alternativa tra i genitori.

Questo è il risultato della modifica al testo unico della maternità e della paternità a opera dell’articolo 36 della legge di bilancio nel testo bollinato che spinge di nuovo sulla genitorialità rendendo più appetibile un mese di congedo parentale.

Peraltro, per il solo anno 2024, questo mese verrà retribuito con una indennità pari all’80% invece che al 60...