Manovra, ok finale - Servono 54 decreti per sbloccare 3,7 miliardi nel 2024 Alla Camera. Via libera definitivo con 200 sì. Ok al taglio del cuneo, Quota 103 con penalizzazioni e canone Rai scontato a 70 euro. In parlamento aggiunti altri 16 provvedimenti attuativi rispetto al testo varato del governo