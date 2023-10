Manovra, al Ponte sullo Stretto 780 milioni di Flavia Landolfi, Giorgio Pogliotti e Gianni Trovati

Nuova bozza: conti correnti, dietrofront del governo sul prelievo - Tetto di 50mila euro per i titoli di Stato fuori dall’Isee









La nuova bozza di legge di Bilancio circolata nel pomeriggio di ieri accende uno scontro interno al Governo sulla norma che avrebbe consentito di pignorare direttamente i conti correnti dei titolari dei con il Fisco. La regola anticipata sul Sole 24 Ore di mercoledì era già comparsa nelle prime versioni del testo, agitando la dialettica nell’Esecutivo intorno all’ufficio sempre più caldo del ministro Giorgetti. Nel tardo pomeriggio prima fonti di Palazzo Chigi provano a spegnere l’incendio sostenendo che la legge di Bilancio «si limita a prevedere la possibilità di utilizzo di strumenti informatici per efficientare strumenti già esistenti utilizzati per il recupero d’importi relativi a cartelle esattoriali per le quali il contribuente non ha presentato ricorso e non ha ottenuto una sospensione giudiziale». Ma il vicepremier Matteo Salvini parlando a Napoli era stato netto: «Non ci saranno incursioni sui conti corrente, diversamente da quello che si legge». In serata anche la premier Giorgia Meloni ha acceso il semaforo rosso: «Non se ne parla, questa norma non passa».

Le bozze di queste giorni sono da considerarsi «non ufficiali e dunque non attendibili» aveva dettato sempre ieri il Mef in una nota, ma in fretta il braccio di ferro nel Governo è diventato pubblico e in questa dinamica Salvini può rivendicare la comparsa nel cronoprogramma del ponte sullo Stretto. Ponte che debutterà con 780 milioni per il prossimo anno, in un calendario che contempla un finanziamento complessivo da 11,63 miliardi fino al 2032 ma chiede al ministro delle Infrastrutture di informare ogni anno entro il 30 giugno il Cipess sulle iniziative avviate per il reperimento delle «ulteriori risorse a copertura dei costi di realizzazione dell’opera».

I portafogli di titoli di Stato da escludere dal calcolo dell’Isee non potranno superare i 50mila euro, ma a uscire dal parametro saranno anche i «prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato».

Tra le novità nel restyling del capitolo pensioni esce il ritorno dal 2025 dei requisiti per l’anzianità agganciati alla speranza di vita.

Al ministero dell’Economia continua febbrile il lavoro sul testo della legge di bilancio, con l’obiettivo di inviare la versione ufficiale al Senato entro la fine della settimana. Nell’attesa, circolano nuove bozze con parecchie modifiche rispetto alla prima versione. Tra le novità, a dicembre del 2024 la tredicesima percepita dai lavoratori non beneficerà più del taglio del cuneo contributivo. Per quest’anno, invece, la tredicesima godrà di una sforbiciata pari a 3 punti percentuali per le retribuzioni fino a 1.923 euro e di 2 punti fino a 2.692 euro che si applica sull’aliquota contributiva del 9,19% a carico dei lavoratori. Per le altre 12 mensilità anche nel 2024 resta lo sgravio contributivo di 7 o di 6 punti, per le retribuzioni annue, rispettivamente, fino a 25mila euro e tra 25mila euro e 35mila euro.

Il Ponte sullo Stretto incassa 11.630 milioni di euro, poco meno dei 12 miliardi ventilati in questi mesi. Per il 2024 l’opera porta a casa 780 milioni: nell’articolo 57 della nuova versione della bozza si precisa che le risorse vengono autorizzate «nelle more dell’individuazione di ulteriori fonti di finanziamento atte a ridurre l’onere a carico del bilancio dello Stato». Sul piatto ci sono poi «1.035 milioni per l’anno 2025, 1.300 milioni per l’anno 2026, 1.780 milioni per l’anno 2027, 1885 milioni per l’anno 2028, 1.700 milioni per l’anno 2029, 1.430 milioni per l’anno 2030, 1.460 milioni per l’anno 2031 e 260 milioni per l’anno 2032», recita l’articolo. Incassate le risorse per il Ponte, ora bisognerà mettere mano agli altri nodi che gravano sull’opera tra cui la reviviscenza dei contratti scaduti. Ma il primo concreto segnale è arrivato. In fatto di infrastrutture spunta poi il finanziamento da 560 milioni dal 2024 al 2038 per sostenere gli oneri finanziari delle metropolitane M4 e M5 a Milano. Confermati invece i 300 milioni per fronteggiare il caro-materiali nei cantieri.

Ritocchi e novità investono poi alcune delle norme più discusse negli ultimi giorni. La “franchigia” dei mille euro nasce per salvare i titolari di piccoli debiti fiscali dal nuovo pignoramento diretto nei conti correnti da parte del Fisco, ma potrebbe non bastare per spegnere le perplessità diffuse nella maggioranza, che annuncia “approfondimenti” e possibili modifiche in Parlamento. Come non sembra scritta nella pietra nemmeno la nuova norma sull’esclusione dei BTp dall’Isee, che con il tetto a 50mila euro e l’estensione al risparmio postale supera alcuni degli scogli di equità della prima versione, ma solleva ancora incognite forti sulla compatibilità con la normativa comunitaria (l’esclusione riguarda solo i titoli del debito italiano) e sulle ricadute in termini di concorrenza con i prodotti offerti da banche e intermediari finanziari.

Tra gli innesti nella bozza di manovra è da segnalare un altro anno di proroga per la Cassa integrazione nell’ex Ilva, la proroga al 15 aprile del 2024 per i contratti a termine dei collaboratori scolastici al Sud e la possibilità per le scuole di attivare nuove assunzioni a tempo determinato per la realizzazione degli interventi del Pnrr. Sembra invece uscire di scena, dopo un braccio di ferro interno al Governo, l’idea di una stretta generalizzata al turn over delle Pubbliche amministrazioni.