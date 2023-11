Manovra, sindaci contro la spending: dall’inflazione 2 miliardi di extracosti nel 2024-25 di Gianni Trovati

Come da attese, la spending review da 600 milioni si rivela il boccone più indigesto servito dalla manovra alle amministrazioni locali, che ieri sono tornate in coro a lamentarsene nelle audizioni di Anci, Upi e Conferenza delle Regioni sulla manovra. Il tono non è quello della rivolta, con l’eccezione forse delle Province che incontrano i nuovi tagli dopo aver subìto la cura drastica quanto vana collegata al progetto di abolizione naufragato nel 2016 e quindi perdono la pazienza: «Governo e maggioranza...