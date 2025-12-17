Fisco e contabilità

Manovra, slitta al 2027 il taglia-debito dei Comuni, utilizzo flessibile per gli avanzi

Arriva il “bollino di qualità” per i piccoli centri turistici, il titolo di “Destinazione turistica di qualità” potrà essere assegnato ai Comuni con meno di 30mila abitanti

di Marco Mobili e Gianni Trovati

Con il correttivo alla manovra arrivato ieri in commissione Bilancio al Senato, slitta al 2027 l’estensione ai Comuni del taglia debito introdotto per le Regioni, con accollo allo Stato del passivo nato dalle anticipazioni sblocca pagamenti mantenendo in capo agli enti l’obbligo delle rate. Prima un tavolo tecnico al Mef, con Viminale e Anci, dovrà occuparsi delle modalità di applicazione della norma ai Comuni con oltre 20mila abitanti in cui le risorse bloccate nel fondo anticipazioni di liquidità...

