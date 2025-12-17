Manovra, slitta al 2027 il taglia-debito dei Comuni, utilizzo flessibile per gli avanzi
Arriva il “bollino di qualità” per i piccoli centri turistici, il titolo di “Destinazione turistica di qualità” potrà essere assegnato ai Comuni con meno di 30mila abitanti
Con il correttivo alla manovra arrivato ieri in commissione Bilancio al Senato, slitta al 2027 l’estensione ai Comuni del taglia debito introdotto per le Regioni, con accollo allo Stato del passivo nato dalle anticipazioni sblocca pagamenti mantenendo in capo agli enti l’obbligo delle rate. Prima un tavolo tecnico al Mef, con Viminale e Anci, dovrà occuparsi delle modalità di applicazione della norma ai Comuni con oltre 20mila abitanti in cui le risorse bloccate nel fondo anticipazioni di liquidità...
Informatizzazione del processo tributario: dal 3 dicembre disponibile il nuovo servizio di notifica con AppIO
di Andrea Bufarale (*) - Rubrica a cura di Anutel
Tributi locali, dal 2026 agevolazioni per gli enti del terzo settore
di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel