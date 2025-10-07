Manutenzione impianti, più tempo per il bando da quasi 110 milioni della Regione Lazio
Dopo la modifica dei documenti di gara, la scadenza della gara lanciata ad agosto è stata posticipata prima al 14 ottobre e poi al 29 ottobre
Ci sono 20 giorni di tempo in più per partecipare alla gara in tre lotti mandata in gara lo scorso agosto dalla regione Lazio per la manutenzione degli impianti degli immobili della regione Lazio e della regione Umbria. Il 3 ottobre la stazione appaltante ha rettificato in più punti il disciplinare di gara intervenuto su requisiti di partecipazione, offerta tecnica, criteri di aggiudicazione, e proposta di aggiudicazione. Dopo aver disposto una prima proroga al 14 ottobre (rispetto all’iniziale scadenza...