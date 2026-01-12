Materiali, la crescita dei prezzi attenuata da efficienza e progetti

Dopo anni segnati da shock esogeni, volatilità dei prezzi e incertezza normativa, il real estate italiano entra in una nuova fase: meno emergenziale, più selettiva e strutturalmente complessa. Sempre meno spazio per approcci improvvisati, maggiore centralità per dati, metodo e qualità. La progettazione torna a essere una variabile economica decisiva, uno strumento per governare complessità, rischio e sostenibilità nel lungo periodo, non un costo da comprimere. Il Construction Cost Report 2025 di ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi