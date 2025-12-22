Maxi-bando strade di Roma sotto accusa: Anpar segnala all’Anac violazioni dei Cam
I produttori di aggregati riciclati contestano la gara da 720 milioni del Campidoglio: privilegiate le materie prime vergini, criteri ambientali solo formali e norme superate
L’associazione dei produttori di aggregati riciclati porta all’attenzione dell’Autorità anticorruzione uno dei maxi-appalti più rilevanti banditi dal Comune di Roma Capitale negli ultimi anni. L’Anpar, che aderisce ad Assoambiente, ha infatti deciso di segnalare all’Anac la gara da 720 milioni di euro per la manutenzione straordinaria e ordinaria della rete stradale comunale, articolata in 15 lotti, contestando il mancato rispetto dei Criteri ambientali minimi (Cam) Infrastrutture.
Nel mirino dell...