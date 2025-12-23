Maxi rinegoziazione di mutui da Cdp: risparmi fino a 604 milioni in 5.500 enti locali

Cassa depositi e prestiti avvia una nuova maxioperazione di rinegoziazione dei mutui di Comuni, Province e Città metropolitane. I termini dell’offerta sono dettagliati nella circolare firmata ieri dall’ad della Cassa, Dario Scannapieco, che sposta sul piano operativo le decisioni assunte a fine novembre dal cda di Via Goito. A completare il mosaico manca ora solo l’avviso pubblico, che nei primi mesi dell’anno nuovo elencherà i prestiti oggetto di possibile rinegoziazione e i termini entro i quali...

